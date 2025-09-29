È stata la decisione più difficile della mia vita | Hamilton annuncia la morte del suo cane Roscoe
“Dopo quattro giorni di terapia intensiva, lottando con tutte le forze che aveva, ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita e dire addio a Roscoe”, così Lewis Hamilton ha comunicato la morte del suo bulldog Roscoe su Instagram. Il cane non godeva di ottima salute e negli ultimi giorni si era sottoposto a delicate cure veterinarie. Per questo motivo Hamilton non aveva preso parte agli ultimi test al Mugello. Roscoe, che il pilota Ferrari portava sempre nel paddock di Formula 1 durante le gare, è accanto al pilota Ferrari dal 2013 e già un po’ di tempo fa aveva avuto dei problemi di salute, a causa di una polmonite. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
