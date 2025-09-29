E se il vecchietto fosse De Bruyne? Nel paragone con Modric oggi le prestazioni danno ragione al croato e al Milan

Ilfattoquotidiano.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gol e un assist per Luka Modric (40 anni), tre gol (due su rigore, uno su un cross su punizione) per Kevin De Bruyne (34 anni). Se in questo inizio di stagione guardassimo soltanto le statistiche relative ai bonus da fantacalcio, la partenza del belga del Napoli sembrerebbe sicuramente migliore di quella di Modric. Sembrerebbe, appunto. Perché le prestazioni complessive, la capacità di prendere per mano i compagni e guidarli, la condizione fisica, l’utilità all’interno del contesto squadra dicono tutt’altro. E rispetto all’estate, quando Modric sembrava il vecchietto arrivato in Italia per un ultimo contratto e De Bruyne il grande colpo dopo Cristiano Ronaldo, l’idea generale sembra esser cambiata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

e se il vecchietto fosse de bruyne nel paragone con modric oggi le prestazioni danno ragione al croato e al milan

© Ilfattoquotidiano.it - E se il vecchietto fosse De Bruyne? Nel paragone con Modric oggi le prestazioni danno ragione al croato (e al Milan)

In questa notizia si parla di: vecchietto - fosse

vecchietto fosse de bruyneDe Bruyne rischia di diventare un problema per il Napoli? Dalla coesistenza con McTominay all'episodio con Conte - Il campione belga sta faticando a entrare nei meccanismi azzurri. Segnala goal.com

vecchietto fosse de bruyneRetroscena Conte e De Bruyne: perché il belga non ha preso bene il cambio a San Siro - Reazione scomposta dell'ex centrocampista del Manchester City al momento della sostituzione in Milan- Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Vecchietto Fosse De Bruyne