Un gol e un assist per Luka Modric (40 anni), tre gol (due su rigore, uno su un cross su punizione) per Kevin De Bruyne (34 anni). Se in questo inizio di stagione guardassimo soltanto le statistiche relative ai bonus da fantacalcio, la partenza del belga del Napoli sembrerebbe sicuramente migliore di quella di Modric. Sembrerebbe, appunto. Perché le prestazioni complessive, la capacità di prendere per mano i compagni e guidarli, la condizione fisica, l’utilità all’interno del contesto squadra dicono tutt’altro. E rispetto all’estate, quando Modric sembrava il vecchietto arrivato in Italia per un ultimo contratto e De Bruyne il grande colpo dopo Cristiano Ronaldo, l’idea generale sembra esser cambiata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

E se il vecchietto fosse De Bruyne? Nel paragone con Modric oggi le prestazioni danno ragione al croato (e al Milan)