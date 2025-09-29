' E se di notte un castello' visita guidata in notturna alla scoperta della Delizia Estense del Verginese

Ferraratoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Delizia Estense del Verginese spegne tutte le sue luci per accogliere i visitatori nel chiarore soffuso delle candele e delle torce di fuoco, come avveniva all’epoca della sua costruzione, per una visita guidata insolita dal titolo suggestivo 'E se di notte un castello'.Succede per tre. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

