' E se di notte un castello' visita guidata in notturna alla scoperta della Delizia Estense del Verginese
La Delizia Estense del Verginese spegne tutte le sue luci per accogliere i visitatori nel chiarore soffuso delle candele e delle torce di fuoco, come avveniva all’epoca della sua costruzione, per una visita guidata insolita dal titolo suggestivo 'E se di notte un castello'.Succede per tre. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
