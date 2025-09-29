È possibile bandire il concorso PNRR3 per gli insegnanti senza aver concluso il PNRR2 e assunto gli idonei? PILLOLE DI QUESTION TIME

Simone Craparo Gilda degli Insegnanti ha risposto in diretta alle domande dei nostri lettori sul nuovo concorso PNRR3 che il Ministero dell'Istruzione e del Merito si appresta a bandire per l'assunzione di circa 58.000 docenti nel triennio 202628. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

