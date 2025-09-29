La comunità folignanese è in lutto. E’ morto, infatti, uno tra i personaggi più conosciuti e apprezzati della frazione di Villa Pigna. Si tratta di Roberto Trisciani, storico fondatore del gruppo Scout di ‘Folignano 1’, realtà alle quale lui stesso diede vita negli anni Ottanta. Sotto la sua spinta, sono cresciute intere generazioni e il suo impegno civico gli valse, nel 2011, la consegna della cittadinanza benemerita da parte del consiglio comunale di Folignano. Aveva 72 anni e viveva a Villa Pigna dal 1983. "Ci sono uomini che lasciano un segno profondo lungo il sentiero, uomini che non se ne vanno mai davvero, perché restano nei ricordi, nei sorrisi e nelle storie che hanno seminato – lo ricorda il sindaco Matteo Terrani -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - E’ morto Trisciani. Storico fondatore del gruppo Scout