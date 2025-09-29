È morto Federico Grassi attore di teatro che lavorò con Vittorio Gassmann e Dario Fo

29 set 2025

È morto all'età di 67 anni l'attore teatrale e direttore artistico Federico Grassi. Lavorò con Gassmann e Fo, ma fu anche nel cast della popolare serie tv "Arriva Cristina" dedicata alla cantante dei cartoni animati. Tra i suoi ruoli più recenti, quello di Rodolfo in Rocco Schiavone 2. 🔗 Leggi su Fanpage.it

