È morto Federico Grassi attore di teatro che lavorò con Vittorio Gassmann e Dario Fo

È morto all'età di 67 anni l'attore teatrale e direttore artistico Federico Grassi. Lavorò con Gassmann e Fo, ma fu anche nel cast della popolare serie tv "Arriva Cristina" dedicata alla cantante dei cartoni animati. Tra i suoi ruoli più recenti, quello di Rodolfo in Rocco Schiavone 2. 🔗 Leggi su Fanpage.it

È morto Federico Grassi, attore di teatro che lavorò con Vittorio Gassmann e Dario Fo - Lavorò con Gassmann e Fo, ma fu anche nel cast della popolare serie tv "Arriva Cristina" dedicata alla cantante dei ...

È morto Federico Grassi: il mondo del teatro saluta l'attore che ha recitato con Vittorio Gassman, Dario Fo e Franca Rame - Si è spento a 62 anni il direttore artistico del Teatro Sociale di Busto Arsizio, che aveva collaborato con i più grandi maestri del teatro ...