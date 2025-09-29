È ignorante È scontro frontale tra JK Rowling ed Emma Watson sul tema trans

Scontro frontale tra JK Rowling ed Emma Watson: un nuovo episodio ha riacceso il dibattito “interno” alla saga di “Harry Potter”. Al centro della controversia tra la scrittrice e l’interprete del personaggio di Hermione Granger nei film tratti dai romanzi, ancora una volta, il tema dei diritti delle persone trans. Le tensioni sono riemerse a seguito di un’intervista rilasciata dalla Watson a un podcast, nella quale l’attrice trentacinquenne ha criticato i toni personali assunti dall’autrice nelle sue prese di posizione pubbliche. Pur riconoscendo la possibilità di mantenere rapporti affettivi anche tra persone con opinioni diverse, la Watson aveva osservato: "Ci si può voler bene anche con chi non condivide le stesse opinioni". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

