E’ finita | Teo Mammucari finisce male per lui Tagliato nella puntata del programma top

La seconda puntata di Domenica In ha riservato una sorpresa non troppo piacevole a Teo Mammucari. Dopo il debutto della settimana precedente, dove aveva avuto a disposizione quasi mezz'ora, il suo spazio si è ridotto drasticamente a poco più di 15 minuti. Il gioco telefonico che Mara Venier gli ha affidato – un quiz legato alla storia della Rai – ha subito una contrazione evidente, sia nella durata che nell'impostazione scenica. Se nella prima puntata il tabellone campeggiava al centro dello studio, questa volta è scomparso, lasciando sul palco soltanto il telefono, unico strumento di collegamento con i concorrenti da casa.

