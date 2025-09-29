È Davide Verones l’uomo morto durante una battuta di caccia
È Davide Veronesi il 37enne morto nella mattinata di domenica 28 settembre in valle dei Laghi, nei pressi del sentiero 610 che da Covelo di Terlago sale verso il passo di San Giacomo, tra la cima Canfedin e il monte Gazza. L’uomo, cacciatore e rettore della riserva di caccia di Terlago, viveva a. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In questa notizia si parla di: davide - verones
La vittima è Davide Verones, rettore della Sezione di Terlago - facebook.com Vai su Facebook
È Davide Verones, 37 anni, di Covelo, la vittima dell'incidente avvenuto questa mattina nei boschi della Valle dei Laghi Qui il nostro articolo https://tinyurl.com/43psu555 - X Vai su X
Concerti Davide Veronese: Info e Biglietti del Tour 2025/2026 - Concerti Davide Veronese: di seguito trovi l'elenco di tutte le prossime date del Tour 2025/2026. Si legge su rockol.it