È crollato tutto Mara Venier momento pessimo | la Rai si interroga

Il ritorno di Mara Venier con Domenica In non sta riscuotendo il successo sperato. Dopo le prime settimane di programmazione, il clima attorno al contenitore domenicale di Rai1 appare meno entusiasmante del previsto. Le attese per una nuova stagione ricca di ospiti e di emozioni si stanno scontrando con una realtà che evidenzia segnali di affaticamento. >> Choc tra Katia Ricciarelli e Giancarlo Magalli, poi le pesanti accuse: "Perché sta facendo tutto questo" Anche la puntata di domenica 28 settembre non sembra aver invertito la tendenza. Nonostante la formula consolidata fatta di interviste, approfondimenti e momenti di spettacolo, il pubblico ha risposto con numeri poco incoraggianti, segno che la concorrenza riesce a intercettare meglio l'attenzione dei telespettatori.