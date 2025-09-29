È crollato tutto Mara Venier momento pessimo | la Rai si interroga
Il ritorno di Mara Venier con Domenica In non sta riscuotendo il successo sperato. Dopo le prime settimane di programmazione, il clima attorno al contenitore domenicale di Rai1 appare meno entusiasmante del previsto. Le attese per una nuova stagione ricca di ospiti e di emozioni si stanno scontrando con una realtà che evidenzia segnali di affaticamento. >> Choc tra Katia Ricciarelli e Giancarlo Magalli, poi le pesanti accuse: “Perché sta facendo tutto questo” Anche la puntata di domenica 28 settembre non sembra aver invertito la tendenza. Nonostante la formula consolidata fatta di interviste, approfondimenti e momenti di spettacolo, il pubblico ha risposto con numeri poco incoraggianti, segno che la concorrenza riesce a intercettare meglio l’attenzione dei telespettatori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: crollato - tutto
Auto in fuga dalla polizia sfonda muro ed entra in casa di riposo, 2 morti e 8 feriti in Uk: “Crollato tutto”
"Gli è crollato tutto addosso". Riccardo Boni, morto a 17 anni nella buca di sabbia
“C’è una brutta notizia”. Bianca Guaccero, è crollato tutto in pochi giorni: tanta amarezza
Tutto è crollato quando Hike ha cambiato idea sfondando nel settore del gioco d'azzardo online, proprio mentre il governo promulgava una legge per vietarlo... Su http://Startmag.it - X Vai su X
In italia costa tutto un botto. Mentre crolla la produzione industriale aumentano le tasse. Solo per Giorgia Meloni va tutto bene. 15 secondi al @tg1_rai_official - facebook.com Vai su Facebook