È colpa loro Harry l’accusa gravissima a Buckingham Palace sui rapporti col padre Carlo

Caffeinamagazine.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Buckingham Palace cresce la tensione. Il fragile tentativo di riconciliazione tra Principe Harry e Re Carlo III rischia già di naufragare. Dopo l’incontro lampo del 10 settembre, Harry ha rilasciato un comunicato molto duro, sostenendo che all’interno della corte ci siano persone che cercano di sabotare ogni suo avvicinamento al padre. Secondo quanto riportato dal Sunday Times, quell’incontro – il primo dopo oltre un anno di gelo – sarebbe stato “ distaccato e formale ”. Una versione che il portavoce di Harry respinge con fermezza: “Le frasi attribuitegli sono pura invenzione, diffuse da chi vuole sabotare il rapporto tra padre e figlio”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

