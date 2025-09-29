E-car tra 15 e 20 mila euro l' ipotesi che piace a Bruxelles

E-car tra 15 e 20 mila euro, l'ipotesi che piace a Bruxelles - Un dettaglio che rivela, almeno apparentemente, una spinta in una direzione ben precisa dell'esecutivo europeo per quanto riguarda le e- Scrive msn.com

E-car europea, Séjourné fissa il prezzo tra i 15 e i 20 mila euro. Urso: “Non sia solo elettrica” - Entro la fine dell'anno, Bruxelles vuole presentare l'iniziativa sulle piccole auto elettriche made in Europe e procedere alla revisione del regolamento sullo stop ai motori termici al 2035. Segnala eunews.it