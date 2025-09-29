E-bike come motorini Scattano i controlli e le multe in tutta Italia
Sono e-bike solo all’apparenza quelle che ’sfrecciano’, è proprio il caso di dirlo, nei centri storici delle nostre città, spesso utilizzate dai rider che le hanno trasformate nel loro strumento di lavoro. Per il Codice della Stradale la pedalata dovrebbe essere ’assistita’ quindi con potenza massima del motore di 250 Watt e velocità non superiore a 25 kmh. La parola chiave è proprio ’assistita’ perché il motore elettrico deve fornire un aiuto solo in funzione della pedalata, staccandosi quando si smette o si supera la soglia di velocità. Se la bici viaggia da sola è di fatto un ciclomotore e quindi deve essere dotata di targa, assicurazione e casco, figuriamoci se poi supera i limiti di velocità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Biciclette come motorini. Maxi controlli sui rider: consegne a 70 all’ora. Sequestrate 54 e-bike
