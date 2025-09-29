Dybala l’annuncio dalla Turchia conferma tutto | al momento nulla è cambiato

Il futuro del fantasista argentino resta in bilico. A Trigoria, il suo rinnovo non è mai stato un tema Il futuro di Paulo Dybala resta un tema discusso tra i tifosi della Roma. Il contratto del fantasista argentino scadrà a fine giugno e, finora, a Trigoria non mai realmente valutato l’idea di rinnovare l’accordo né di spalmare l’ingaggio del calciatore. Allo stesso tempo, la scorsa estate non sono arrivate offerte per una cessione del numero 10. C’è stato un contatto con il Benfica e uno con una società brasiliana, ma mai vere offerte per il calciatore. Paulo Dybala (LaPresse) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

