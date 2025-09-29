Durante la campagna elettorale Aggredita verbalmente la candidata della Lega Giglioli
"Io e Ilaria Valeri, alla presenza di Stefano Puglisi, siamo state aggredite verbalmente mentre svolgevamo attività di volantinaggio davanti alla Conad di Capraia e Limite. Domani (oggi, per chi legge ndr) sporgerò denuncia ai carabinieri, credo oltretutto che nella zona ci siano delle telecamere che possano aver filmato l’episodio". Così Susi Giglioli, capogruppo della Lega castellana e candidata del Carroccio alle prossime regionali, riguardo a un episodio accaduto sabato scorso. L’aggressore, continua Giglioli, sarebbe un "uomo sulla quarantina, alto, robusto, con camicia a quadri, capelli raccolti, jeans e scarponcini". 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: durante - campagna
Tom Brady sbatte i giocatori di Wayne Rooney e Birmingham per la “mancanza di impegno” durante la campagna di retrocessione
Colpo a Campagna: svaligiata un'altra abitazione, il proprietario rientra durante la fuga dei ladri
Salute, al via la campagna per prevenire gravi lesioni agli occhi durante le partite: 10 regole d'oro
L'ex presidente francese è stato ritenuto colpevole di aver incassato fondi illeciti da Gheddafi durante la sua campagna elettorale del 2007. Coinvolti anche altri ex ministri ? https://l.euronews.com/uWES #EuropeNews - facebook.com Vai su Facebook
Durante la campagna elettorale. Aggredita verbalmente la candidata della Lega, Giglioli - L’episodio è avvenuto mentre l’esponente del Carroccio faceva volantinaggio davanti a un supermercato di Capraia e Limite. Da lanazione.it
COMMENTO BOND: rischio allargamento spread durante campagna elettorale francese - "I movimenti dei mercati negli ultimi giorni sono stati dominati dall'inatteso scioglimento del Parlamento francese da parte di Macron e la chiamata lampo alle elezioni. Segnala milanofinanza.it