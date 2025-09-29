"Io e Ilaria Valeri, alla presenza di Stefano Puglisi, siamo state aggredite verbalmente mentre svolgevamo attività di volantinaggio davanti alla Conad di Capraia e Limite. Domani (oggi, per chi legge ndr) sporgerò denuncia ai carabinieri, credo oltretutto che nella zona ci siano delle telecamere che possano aver filmato l’episodio". Così Susi Giglioli, capogruppo della Lega castellana e candidata del Carroccio alle prossime regionali, riguardo a un episodio accaduto sabato scorso. L’aggressore, continua Giglioli, sarebbe un "uomo sulla quarantina, alto, robusto, con camicia a quadri, capelli raccolti, jeans e scarponcini". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Durante la campagna elettorale. Aggredita verbalmente la candidata della Lega, Giglioli