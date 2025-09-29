Duplice omicidio di Cisterna Christian Sodano condannato all’ergastolo

Sconterà l'ergastolo, con isolamento diurno per un anno, Christian Sodano, per il duplice omicidio di Nicoletta Zomparelli e di sua figlia Renée Amato, 47 e 19 anni, uccise entrambe il 13 febbraio del 2014 nella loro abitazione di Cisterna. La stessa condanna, il massimo della pena, che era stata. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Uccise mamma e figlia della ex, il finanziere Christan Sodano condannato all’ergastolo - Christian Sodano è stato condannato in primo grado all'ergastolo, per il duplice omicidio di Cisterna di Latina ... fanpage.it scrive

Christian Sodano condannato all'ergastolo, esclusa la premeditazione: aveva ucciso la sorella e la mamma della ex a Cisterna di Latina - 45 la Corte d'Assise è rientata in aula ed è stata letta la sentenza. Lo riporta ilmessaggero.it