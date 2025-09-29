Duplice omicidio di Cisterna attesa la sentenza per Christian Sodano
E' stato chiesto l'ergastolo per Christian Sodano e oggi, 29 settembre, si conoscerà il verdetto della Corte d'assise del tribunale di Latina che concluderà il processo di primo grado per il duplice omicidio di Nicoletta Zomparelli e Renée Amato, consumato a Cisterna il 13 febbraio 2024.
In questa notizia si parla di: duplice - omicidio
Duplice femminicidio di Cisterna di Latina. Sentenza attesa per oggi - Il giovane, 27 anni, è accusato di aver ucciso la madre e la sorella della sua ex fidanzata nel febbraio del 2024 con la pistola di ordinanza
Duplice omicidio Cisterna, chiesto ergastolo per Christian Sodano/ Famiglia vittime "Marcisca in galera" - Il processo ieri per il duplice omicidio di Cisterna di Latina ad opera di Christian Sodano: le parole dei famigliari su Rai Uno e Canale 5