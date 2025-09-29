Due incidenti in pochi minuti caos e rallentamenti lungo l' A1 | sei chilometri di coda

Poco dopo le ore 10 di lunedì 29 settembre, lungo l'autostrada A1, si è verificato un incidente stradale, all'altezza del chilometro 90, che sta provocando code e rallentamenti in corrispondenza del casello di Fidenza, in entrambe le direzioni. Un secondo incidente stradale, che si è verificato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

