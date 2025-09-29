Due giovanissimi bloccati dopo inseguimento e arrestati per droga

Due giovanissimi, di 19 e 16 anni, sono stati arrestati dopo un inseguimento per spaccio di droga. E’ accaduto nella notte a Mondragone.I due sono stati intercettati da una pattuglia dei carabinieri del Reparto Territoriale in via Pignatelli. I militari notano una Fiat Punto e intimano l’alt. Il. 🔗 Leggi su Casertanews.it

