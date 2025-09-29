Due giovanissimi bloccati dopo inseguimento e arrestati per droga

Casertanews.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giovanissimi, di 19 e 16 anni, sono stati arrestati dopo un inseguimento per spaccio di droga. E’ accaduto nella notte a Mondragone.I due sono stati intercettati da una pattuglia dei carabinieri del Reparto Territoriale in via Pignatelli. I militari notano una Fiat Punto e intimano l’alt. Il. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giovanissimi - bloccati

Sette giovanissimi bloccati su Pizzo Cefalone, intervento notturno del Soccorso Alpino

Taranto, sorpresi a bordo di una Jeep rubata: arrestati due giovanissimi dopo inseguimento - Due giovani tarantini di 20 e 19 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato, ritenuti presunti responsabili dei reati di ricettazione in concorso e resistenza a Pubblico Ufficiale. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

due giovanissimi bloccati dopoMinacciano due fidanzati con un taglierino per rubare il cellulare: arrestati a Porta Susa - Per l’altro, domiciliari Si sono avvicinati con la scusa di una telefonata, ma dietro la richiesta c’era altro. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Due Giovanissimi Bloccati Dopo