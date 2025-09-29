Due giorni di controlli al cuore Iniziative nelle farmacie comunali
In occasione della Giornata mondiale del cuore, proseguono nelle farmacie comunali gli esami di “Occhio al cuore”, la campagna di screening gratuito dedicata all’analisi del ritmo cardiaco e della pressione arteriosa in collaborazione con l’ospedale Apuane e i medici di medicina generale. Scopo dell’iniziativa di Nausicaa Spa è infatti la ricerca dei casi di fibrillazione atriale e ipertensione non ancora diagnosticati e che mettono silenziosamente a repentaglio la vita di molte persone. Oggi e domani, rispettivamente alla farmacia comunale La Prada di Avenza dalle 15.30 alle 20 e alla farmacia comunale Paradiso di Marina di Carrara dalle 8. 🔗 Leggi su Lanazione.it
