In occasione della Giornata mondiale del cuore, proseguono nelle farmacie comunali gli esami di “Occhio al cuore”, la campagna di screening gratuito dedicata all’analisi del ritmo cardiaco e della pressione arteriosa in collaborazione con l’ospedale Apuane e i medici di medicina generale. Scopo dell’iniziativa di Nausicaa Spa è infatti la ricerca dei casi di fibrillazione atriale e ipertensione non ancora diagnosticati e che mettono silenziosamente a repentaglio la vita di molte persone. Oggi e domani, rispettivamente alla farmacia comunale La Prada di Avenza dalle 15.30 alle 20 e alla farmacia comunale Paradiso di Marina di Carrara dalle 8. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Due giorni di controlli al cuore. Iniziative nelle farmacie comunali