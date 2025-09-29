Due giorni di controlli al cuore Iniziative nelle farmacie comunali

Lanazione.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata mondiale del cuore, proseguono nelle farmacie comunali gli esami di “Occhio al cuore”, la campagna di screening gratuito dedicata all’analisi del ritmo cardiaco e della pressione arteriosa in collaborazione con l’ospedale Apuane e i medici di medicina generale. Scopo dell’iniziativa di Nausicaa Spa è infatti la ricerca dei casi di fibrillazione atriale e ipertensione non ancora diagnosticati e che mettono silenziosamente a repentaglio la vita di molte persone. Oggi e domani, rispettivamente alla farmacia comunale La Prada di Avenza dalle 15.30 alle 20 e alla farmacia comunale Paradiso di Marina di Carrara dalle 8. 🔗 Leggi su Lanazione.it

due giorni di controlli al cuore iniziative nelle farmacie comunali

© Lanazione.it - Due giorni di controlli al cuore. Iniziative nelle farmacie comunali

In questa notizia si parla di: giorni - controlli

Sicurezza stradale: intensificati i controlli a Mirandola, ritirate nove patenti in pochi giorni

Alla guida senza cinture di sicurezza, 56 multe in pochi giorni: i controlli della Polstrada

Autovelox, 5 giorni di controlli. Esplode la rabbia dei cittadini

due giorni controlli cuoreUna Giornata per il Cuore: visite gratuite a Sant’Anna - Visite cardiologiche nell'area commerciale Il Borgo svolte da Croce Verde Lucca e Associazione Amici del Cuore ... Secondo luccaindiretta.it

due giorni controlli cuoreRoana, due giorni di salute e natura sull’Altopiano dei Sette Comuni - Sabato 27 e domenica 28 settembre Roana e le sue frazioni sull’Altopiano dei Sette Comuni si trasformeranno in un laboratorio diffuso del benessere: visite mediche gratuite, escursioni, yoga, (... Scrive agoravox.it

Cerca Video su questo argomento: Due Giorni Controlli Cuore