C’è un unico vero rischio quando si inizia un campionato come ha fatto lo Spezia: cadere in un vortice depressivo senza soluzione. Le cinque partite che hanno portato quei miseri due punti hanno mostrato un canovaccio di inespressiva negatività. Una spirale da cui, giornata dopo giornata, diviene sempre più difficile scalare nella direzione contraria, man mano che la stagione sviluppa il suo percorso. La terza sconfitta in cinque gare, senza aver ancora vinto, 2 gol segnati e ben 8 subiti, più di 1 e mezzo a partita, la lentezza della manovra, la disunione dei reparti. Tanti appunti sul taccuino, ma nessuno risolutivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Due gare per provare a rilanciare la stagione. Ma alla truppa di D’Angelo serve più coraggio