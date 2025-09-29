Due gare per provare a rilanciare la stagione Ma alla truppa di D’Angelo serve più coraggio
C’è un unico vero rischio quando si inizia un campionato come ha fatto lo Spezia: cadere in un vortice depressivo senza soluzione. Le cinque partite che hanno portato quei miseri due punti hanno mostrato un canovaccio di inespressiva negatività. Una spirale da cui, giornata dopo giornata, diviene sempre più difficile scalare nella direzione contraria, man mano che la stagione sviluppa il suo percorso. La terza sconfitta in cinque gare, senza aver ancora vinto, 2 gol segnati e ben 8 subiti, più di 1 e mezzo a partita, la lentezza della manovra, la disunione dei reparti. Tanti appunti sul taccuino, ma nessuno risolutivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: gare - provare
?"Nel 2024 vinsi entrambe le gare, andavo molto forte, spero di poter minimamente provare quel feeling”. - facebook.com Vai su Facebook
Due gare per provare a rilanciare la stagione. Ma alla truppa di D’Angelo serve più coraggio - I play off non sono ancora così distanti, ma bisogna mettere da parte la timidezza per risalire da una spirale che può essere pericolosa ... Riporta sport.quotidiano.net