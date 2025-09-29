Due cani vaganti nella galleria San Giovanni della circonvallazione salvati dalla polizia stradale

Due cani di taglia medio-grande sono stati salvati dalla polizia stradale mentre stavano vagando pericolosamente nella galleria San Giovanni della circonvallazione tra Pescara e Montesilvano.A segnalare la presenza dei due quattrozampe sono stati alcuni automobilisti in transito.L'allarme è. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

