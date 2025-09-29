Due auto si scontrano frontalmente nel Bresciano | morto un 57enne ferite altre due persone

29 set 2025

A Clusane d'Iseo, in provincia di Brescia, un uomo di 57 anni ha perso la vita sul colpo in un frontale con un'altra auto. Ferite lievemente le altre due persone coinvolte, un ragazzo di 25 anni che si trovava al volante e il passeggero di 32 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

