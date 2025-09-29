Ducati in quel del Giappone una doppietta da sogno | Marquez campione e Pecco vincitore
La Ducati in festa. Dal Gran premio sull'asfalto di Motegi, si celebra il ritorno strabiliante di Pecco che vince sia sprint che gara lunga, e la conquista del titolo iridato del Cannibale, dominatore assoluto della stagione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
MotoGp Giappone, la gara in diretta: vince Bagnaia, Marquez, secondo, conquista il Mondiale. Doppietta Ducati, Bezzecchi 4° - Fra i due una rivalità mai passata a distanza di 10 anni dalle polemiche. corriere.it scrive