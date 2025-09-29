DS DSi GimliDS 1.4 | Il Nuovo Aggiornamento dell’Emulatore C64 per Nintendo DS DSi

La scena homebrew per Nintendo DS e DSi si arricchisce di un importante aggiornamento: GimliDS, l’emulatore del mitico Commodore 64, raggiunge la versione 1.4. Sviluppato da wavemotion-dave, questo release, datata 29 Settembre 2025, porta con sé una serie di miglioramenti, bug fix e nuove funzionalità che rendono l’esperienza di gioco ancora più completa e piacevole sul piccolo schermo del DS. Cosa c’è di nuovo in GimliDS 1.4? Ecco i punti salienti di questo aggiornamento: Scrittura Flash e Persistenza Dati: La gestione delle cartucce EasyFlash è stata potenziata, supportando ora la scrittura sulla flash memory con salvataggio automatico sulla scheda SD. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net