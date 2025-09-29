Droni sulla Danimarca | squadre anti-drone francesi radar dalla Svezia e una super-fregata così la Nato vuole proteggere Copenaghen

Ilmessaggero.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alta tensione in Danimarca, con la Nato che stringe le maglie dopo il recente aumento dei voli di droni non identificati nei pressi di installazioni militari, aeroporti e altre infrastrutture. Dal. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

droni sulla danimarca squadre anti drone francesi radar dalla svezia e una super fregata cos236 la nato vuole proteggere copenaghen

© Ilmessaggero.it - Droni sulla Danimarca: squadre anti-drone francesi, radar dalla Svezia e una "super-fregata", così la Nato vuole proteggere Copenaghen

In questa notizia si parla di: droni - danimarca

Danimarca, l'aeroporto di Copenaghen chiuso: «Avvistati droni sospetti». Cancellate le partenze, dirottati i voli in arrivo

Droni sospetti in Danimarca e Norvegia, chiusi per ore gli aeroporti di Copenaghen e Oslo. Zelensky: «Sono i russi»

Danimarca: allarme droni. Polizia: “non li abbiamo visti”

droni danimarca squadre antiAltri droni sulle basi militari della Danimarca. L'Ue prepara il “Muro anti droni” - Copenhagen annuncia vertici con i leader europei mercoledì e venerdì e vieta il sorvolo per la settimana. Da ilfoglio.it

Esercito francese invia in Danimarca squadre anti-drone - La Francia invia a Copenaghen un distaccamento militare composto da 35 uomini, un elicottero Fennec e risorse speciali anti- Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Droni Danimarca Squadre Anti