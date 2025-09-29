Droni sulla Danimarca | squadre anti-drone francesi radar dalla Svezia e una super-fregata così la Nato vuole proteggere Copenaghen
Alta tensione in Danimarca, con la Nato che stringe le maglie dopo il recente aumento dei voli di droni non identificati nei pressi di installazioni militari, aeroporti e altre infrastrutture. Dal. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Danimarca, l'aeroporto di Copenaghen chiuso: «Avvistati droni sospetti». Cancellate le partenze, dirottati i voli in arrivo
Droni sospetti in Danimarca e Norvegia, chiusi per ore gli aeroporti di Copenaghen e Oslo. Zelensky: «Sono i russi»
Danimarca: allarme droni. Polizia: “non li abbiamo visti”
Altri droni sulle basi militari della Danimarca. L'Ue prepara il “Muro anti droni” - Copenhagen annuncia vertici con i leader europei mercoledì e venerdì e vieta il sorvolo per la settimana. Da ilfoglio.it
Esercito francese invia in Danimarca squadre anti-drone - La Francia invia a Copenaghen un distaccamento militare composto da 35 uomini, un elicottero Fennec e risorse speciali anti- Secondo ansa.it