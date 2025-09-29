di Marta Ottaviani ROMA I droni stanno diventando una sgradita costante nei cieli europei. Nella notte fra sabato e domenica il ministero della Difesa danese ha denunciato l’avvistamento di velivoli senza pilota sopra diverse località militari: è il terzo episodio in pochi giorni e il secondo in 48 ore nello stesso Paese, che questa settimana ospiterà a Copenaghen un Consiglio Ue informale (1° ottobre). GUERRA IBRIDA ALL’UE Da dieci giorni gli sconfinamenti di droni nel Vecchio Continente sono all’ordine del giorno. Mosca nega le accuse, ma la frequenza degli avvistamenti è in aumento. Quel che è certo è che la Danimarca è ormai una "sorvegliata speciale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Droni senza frontiere