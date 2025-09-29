Droni in azione per rafforzare l’efficienza nelle aree portuali Al via la partnership Italia-Olanda
STRADAai, start-up innovativa specializzata nella gestione dinamica dei voli dei droni attraverso applicazioni digitali avanzate, ha siglato una partnership strategica con DronePort Rotterdam (DPR), hub europeo per l’adozione e l’applicazione reale di Sistemi Autonomi e Senza Equipaggio (UAS, Unmanned Aerial System) nei contesti portuali, urbani, logistici e industriali. STRADAai è stata selezionata come partner per l’Italia, con la missione di implementare nei porti italiani le soluzioni UAS validate a Rotterdam. Tali soluzioni guideranno la trasformazione digitale e operativa, rafforzeranno la resilienza delle infrastrutture e abiliteranno operazioni autonome sicure in ambienti marittimi complessi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
