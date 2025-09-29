Droga e 10mila euro nascosti in cantina arrestato spacciatore in Brianza
Trovato in auto con oltre 90 grammi di hashish, aveva in cantina altra droga e 10mila euro in contanti. A finire in manette è stato un 30enne residente a Desio. L'operazione, condotta dai carabinieri della locale stazione, è scattata nel pomeriggio di giovedì 18 settembre a Lissone, dove i. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
