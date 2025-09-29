Dressing Piuma Fili mani e cuori che cuciono nuove possibilità a Bergamo

In via Divisione Tridentina, un laboratorio sartoriale trasforma scarti tessili e vite fragili in storie di rinascita. Tra economia circolare, formazione e accoglienza, Dressing Piuma è un cuore creativo e solidale della città. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Dressing Piuma. Fili, mani e cuori che cuciono nuove possibilità a Bergamo

In questa notizia si parla di: dressing - piuma

Cappotto in piuma d’oca e tessuto Helmur Collezione Autunno Inverno 2025-2026 disponibile in boutique e sul nostro E-commerce. Vi aspettiamo… Puoi contattarci anche su Instagram o Facebook oppure al numero: .telefono ? +39 0322 241 442 - facebook.com Vai su Facebook

Dressing Piuma. Fili, mani e cuori che cuciono nuove possibilità a Bergamo - N el centro di Bergamo, a pochi passi da via Angelo Mai – in via Divisione Tridentina 6B – ha preso vita un progetto unico in città che ha saputo unire handmade, etica e inclusione: la sartoria social ... Riporta ecodibergamo.it

Perde le mani a 15 anni per aver toccato i fili dell’alta tensione - Perde le mani a 15 anni per aver toccato i fili dell’alta tensione. Come scrive informazione.it