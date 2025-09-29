Drammatico incidente questa mattina | 13enne investito da un motorino Arriva l’eliambulanza Lo scontro nella zona di Suso a Sezze

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragico inizio di settimana a Sezze, dove questa mattina si è verificato un grave incidente.. L’incidente. Un ragazzo di 13 anni stava raggiungendo la fermata dell’autobus per andare a scuola lungo via Melogrosso, quando è stato investito da un motociclo. I soccorsi. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118, che, valutata la gravità delle condizioni, hanno richiesto l’intervento dell’ eliambulanza. Il giovane è stato quindi trasferito d’urgenza in un ospedale di Roma. Indagini in corso. Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire l’ esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

