Dragster 700 E lo scooter è una moto Festa Italjet

Moto o scooter? No, nessun dubbio: stiamo parlando del primo scooter (al mondo) che può mettersi a confronto, senza concedere assolutamente niente, con una moto. Bella, bellissima, la novità 2025 di Italjet, ovvero il Dragster 700 Twin. Il suo cuore pulsante è un motore bicilindrico raffreddato a liquido da 692cc, capace di erogare una potenza massima di 68 cavalli, per prestazioni che consentono di raggiungere una velocità massima di 190 kmh. Il cambio è manuale a 6 rapporti con frizione a bagno d’olio e trasmissione a catena. Il veicolo sarà disponibile anche in versione da 35kW, omologata per la guida con patente A2. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

