Dragon Ball Daima | ecco perché Gohan non era nella serie

Tra le scelte più discusse di Dragon Ball Daima c’è sicuramente l’assenza di Gohan. Nonostante fosse uno dei personaggi più amati e centrali della saga di Dragon Ball Z, il figlio di Goku non è mai apparso nella nuova serie ambientata subito dopo l’arco di Majin Buu. Ma ora, il produttore della serie ha rivelato che Gohan quasi è stato incluso – e il motivo della sua assenza potrebbe sorprendere i fan. Gohan era stato progettato per apparire in versione “Mini”. Durante un’intervista, il produttore Akio Iyoku ha svelato un retroscena inaspettato: era stato effettivamente creato un design per una versione “ Mini Gohan ”, in linea con la trasformazione infantile che ha colpito molti personaggi in Daima. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

