Dragon Ball Daima | ecco perché Gohan non era nella serie

Nerdpool.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra le scelte più discusse di Dragon Ball Daima c’è sicuramente l’assenza di Gohan. Nonostante fosse uno dei personaggi più amati e centrali della saga di Dragon Ball Z, il figlio di Goku non è mai apparso nella nuova serie ambientata subito dopo l’arco di Majin Buu. Ma ora, il produttore della serie ha rivelato che Gohan quasi è stato incluso – e il motivo della sua assenza potrebbe sorprendere i fan. Gohan era stato progettato per apparire in versione “Mini”. Durante un’intervista, il produttore Akio Iyoku ha svelato un retroscena inaspettato: era stato effettivamente creato un design per una versione “ Mini Gohan ”, in linea con la trasformazione infantile che ha colpito molti personaggi in Daima. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

dragon ball daima ecco perch233 gohan non era nella serie

© Nerdpool.it - Dragon Ball Daima: ecco perché Gohan non era nella serie

In questa notizia si parla di: dragon - ball

Dragon ball super non tornerà presto: fan invitati a mostrare pazienza

Nuovo film di dragon ball in arrivo presto

Dragon Ball Z: Kakarot – Daima: Avventura nel regno demoniaco riceve il trailer di lancio

dragon ball daima perch233Dragon Ball Daima, rivelata la verità sulla mancanza di Gohan - Il produttore esecutivo di Dragon Ball Daima ha rivelato in una recente intervista la verità sulla mancanza di Gohan. Si legge su mangaforever.net

dragon ball daima perch233Dragon Ball Daima avrà una Stagione 2 o no? La risposta è vaga - Le ultime dichiarazioni di Akio Iyoku lasciano incerto il destino di Dragon Ball Daima e di un suo possibile seguito. Lo riporta anime.everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: Dragon Ball Daima Perch233