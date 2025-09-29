Down cemetery road | trailer della serie poliziesca con emma thompson e ruth wilson

In un panorama televisivo sempre più orientato verso produzioni di alta qualità e contenuti innovativi, Apple TV+ si distingue con l’annuncio di una nuova serie thriller che promette suspense e interpretazioni di livello. La serie, intitolata Down Cemetery Road, rappresenta un nuovo capitolo nel genere, coinvolgendo attori di grande calibro e una trama intricata che catturerà l’attenzione degli appassionati. anticipazioni sulla serie Down Cemetery Road. Il progetto vede come protagonisti e produttrici esecutive due attrici di fama internazionale: Emma Thompson, vincitrice di premi come Oscar, BAFTA, Golden Globe ed Emmy, e Ruth Wilson, celebre per il suo ruolo in Luther. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

