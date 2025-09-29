Down Cemetery Road | Il trailer della serie Apple TV+

Apple TV+ ha svelato il trailer di Down Cemetery Road, il nuovo thriller con Emma Thompson e Ruth Wilson. In arrivo in catalogo a partire dal 29 ottobre 2025 con i primi due episodi, la serie thriller porta in scena la ricerca della verità da parte di una donna dopo l'incendio di una casa del suo vicinato. Durante la sua ricerca, la donna scopre una cospirazione molto più grande di lei. La serie Down Cemetery Road è tratta dall'omonimo romanzo della serie di libri "Zöe Boehm" scritta da Mick Herron. Guardate qui il trailer di Down Cemetery Road La trama di Down Cemetery Road. Quando una casa esplode in un tranquillo sobborgo di Oxford e una ragazza scompare, la vicina Sarah Tucker (Ruth Wilson), ossessionata dall'idea di trovarla, chiede aiuto all'investigatrice privata Zoë Boehm (Emma Thompson).

