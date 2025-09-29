Dove vedere in tv Virtus Bologna-Real Madrid Eurolega basket 2026 | orario programma streaming

Martedì 30 settembre si apre la nuova stagione dell’ Eurolega 2025-2026. Le grandi squadre continentali iniziano l’arduo percorso che porterà poi alle Finals di Atene. La prima giornata propone già match interessanti, con l’esordio nella competizione delle due compagini italiane. La Virtus Bologna inizierà il suo cammino contro la corazzata del Real Madrid, undici volte vincitrice del torneo. Le V-nere arrivano alla sfida dopo la sconfitta all’overtime contro l’Olimpia Milano nella semifinale di Supercoppa Italiana. Il roaster della squadra bolognese presenta quest’anno punte di grande livello europeo, come lo statunitense Carsen Edwards, miglior marcatore della passata stagione in Eurolega. 🔗 Leggi su Oasport.it

