Siamo pronti per alzare il sipario sugli incontri valevoli per la seconda giornata della fase iniziale della Champions League 2025-2026. La massima competizione continentale per club entra nel vivo e, nel corso delle prossime serate, metterà in palio altri punti pesanti in ottica qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Come accaduto un anno fa le partite saranno otto prima di eventuali spareggi per l’approdo agli ottavi di finale, per le compagini che non avranno stacco il pass per la qualificazione diretta. Nel caso della Juventus, il secondo impegno di questa stagione si disputerà in casa del Villareal, nella serata di mercoledì primo ottobre alle ore 21. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Villareal-Juventus, Champions League calcio: orario, programma, streaming