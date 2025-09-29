Dove vedere in tv Stella Rossa-Olimpia Milano Eurolega basket 2026 | orario programma streaming
Prende il via martedì l’Eurolega 2025-2026 e per l’EA7 Emporio Armani Milano subito un esordio durissimo, con la doppia sfida in Serbia, dove Shields e compagni affronteranno domani la Stella Rossa di Belgrado e giovedì il Partizan. E dopo le fatiche di Supercoppa i ragazzi di Ettore Messina sono chiamati a iniziare la stagione europea col piede giusto. E questo doppio turno vedrà l’Olimpia Milano affrontare due formazioni che la scorsa stagione hanno avuto un percorso molto simile ai biancorossi, chiudendo la Stella Rossa al decimo posto e il Partizan al dodicesimo, con i meneghini in mezzo all’undicesimo. 🔗 Leggi su Oasport.it
