Jannik Sinner affronterà Alex de Minaur nella semifinale del torneo ATP 500 di Pechino. Il fuoriclasse altoatesino ha regolato l’ungherese Fabian Marozsan in due set e si è così guadagnato il diritto di proseguire il proprio cammino sul cemento della capitale cinese, dove ora incrocerà l’australiano, il quale ha beneficato del ritiro del ceco Jakub Mensik sul 4-1 del primo set. L’appuntamento è per martedì 30 settembre, sarà il secondo incontro a partire dalle ore 05.00 e non inizierà prima delle ore 08.00 italiane. Ad aprire il programma di giornata sul Capital Group Diamond sarà la sfida femminile tra la svizzera Belinda Bencic e la statunitense Coco Gauff, poi toccherà al nostro portacolori. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Sinner-De Minaur, ATP Pechino 2025: orario semifinale, programma, streaming