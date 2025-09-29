Milano, 29 settembre 2025 – Si è ripresa l’Inter. Dopo le due sconfitte in campionato contro le bianconere Udinese e Juventus, la squadra di Chivu ha riacceso i motori con tre vittorie consecutive tra campionato e coppa. Battute Sassuolo, Ajax e Cagliari e ora si va a caccia di continuità con l’appuntamento fissato a martedì 30 settembre a San Siro contro lo Slavia Praga. La formazione ceca arriva dal pareggio all’esordio per 2-2 contro il Bodo Glimt mentre in patria, dopo dieci giornate, insegue i rivali dello Sparta a un solo punto di distanza (25 a 24), con uno score di 7 vittorie e 3 pareggi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dove vedere in tv Inter-Slavia Praga: Chivu con la Thu-La per la Champions