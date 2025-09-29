Dove vedere in tv Inter-Slavia praga Champions League calcio | orario programma streaming

L’Inter di Christian Chivu ha superato la trasferta di Cagliari imponendosi 1-2 e ora non vede l’ora di tornare in campo per la seconda partita stagionale della “Fase Campionato” della Champions League 2025-2026. I nerazzurri, dopo essersi imposti ad Amsterdam per 0-2 contro l’Ajax, attendono – questa volta in casa – i cechi dello Slavia Praga, che all’esordio nella massima competizione calcistica europea sono riusciti a impattare per 2-2 contro i norvegesi del Bodo Glimt. Vedremo cosa succederà a San Siro: L autaro Martinez e soci favoriti dai pronostici, ma lo Slavia Praga non è un avversario da sottovalutare per i vicecampioni d’Europa. 🔗 Leggi su Oasport.it

