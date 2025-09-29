Dopo il pareggio per 1-1 di sabato scorso a Torino contro la Juventus, l’Atalanta di Ivan Juric è pronta a tornare in campo, questa volta in Champions League, per provare a invertire la rotta della sua campagna europea. I bergamaschi devono mettersi alle spalle il 4-0 patito contro i campioni d’Europa del PSG e per farlo stanno mettendo nel mirino il match contro i belgi del Club Brugge, che nella prima giornata della fase Campionato del massimo torneo calcistico continentale per club si sono imposti per 4-1 contro il Monaco. Il calcio d’inizio del match fra Atalanta e Club Brugge è previsto per martedì 30 settembre alle ore 18. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Atalanta-Club Brugge, Champions League calcio: orario, programma, streaming