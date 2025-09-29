Dove vedere in tv Alcaraz-Fritz ATP Tokyo 2025 | orario Finale programma streaming
Domani, non prima delle 11.00 italiane, Carlos Alcaraz e Taylor Fritz si affronteranno nella finale dell’ATP500 di Tokyo. Sul cemento giapponese pronostici rispettati e le prime due teste di serie che si ritroveranno nell’atto conclusivo. Un confronto nel quale l’iberico (n.1 del mondo) ha impressionato per qualità di gioco, pur facendo più fatica del californiano nel penultimo atto. Alcaraz è stato costretto alla rimonta contro il norvegese Casper Ruud. Una prestazione di alto livello dello scandinavo, che ha ben sfruttato il passaggio a vuoto nel primo set di Carlitos per piazzare il colpo (6-3). 🔗 Leggi su Oasport.it
