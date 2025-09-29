Dove sono le navi della Flotilla per Gaza
La flotta della Global Sumud Flotilla era salpata da Barcellona intorno alle 15 di domenica 31 agosto, alla volta della Tunisia, ma dopo alcune ore di navigazione le condizioni proibitive del mare hanno costretto gli equipaggi (circa 300 persone in tutto) a riparare per qualche ora nel porto. 🔗 Leggi su Today.it
Prosegue la missione della Global Sumud Flotilla, con le navi che oggi hanno lasciato le coste di Creta e sono entrate in acque internazionali in direzione della striscia di Gaza raggiungibile, secondo gli organizzatori, "entro una settimana". Resta aperto intant - facebook.com Vai su Facebook
Le navi della Global Sumud #Flottilla sono ripartite verso #Gaza, e sono già in acque internazionali. Dieci gli italiani scesi, il Tg1 ha parlato con uno di loro. #Tg1 Marzia De Giuli - X Vai su X
Flotilla, l'allarme di Crosetto: «Rischi drammatici». Il piano B delle navi: direzione Egitto e aiuti dal valico di Rafah - L’incontro avviene a due passi da San Pietro, in una stazione dei Carabinieri. Da ilgazzettino.it
Le navi di Flotilla affittate da una società spagnola. A pagare sono i terroristi di Gaza - Spunta un nuovo nome all’interno della nostra inchiesta che collegherebbe direttamente Hamas alla Global Sumud Flotilla, l’operazione che ... Secondo iltempo.it