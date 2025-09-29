Dove si trova 3I ATLAS come seguire l'oggetto interstellare in tempo reale e dove è diretto

Il 1 luglio di quest'anno è stato scoperto il terzo oggetto interstellare mai individuato nel Sistema solare: 3IATLAS. Per la maggior parte degli esperti è una cometa aliena venuta da lontano, ma secondo alcuni, come il fisico Avi Loeb, potrebbe trattarsi di un'astronave aliena a causa della traiettoria anomala e altre caratteristiche. L'oggetto ha un diametro stimato tra 320 metri e 5,6 chilometri e si terrà distante dalla Terra. Ecco tutto ciò che sappiamo su questo visitatore venuto da lontano. 🔗 Leggi su Fanpage.it