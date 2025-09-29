Dottoressa muore di super lavoro | le cause e le polemiche

Il caso di Maddalena Carta continua a tenere banco e non solo nell’ambiente medico. La morte della dottoressa, a soli 38 anni e causa di un malore, è ormai considerato un episodio di “super lavoro”. Per il presidente dell’ordine dei medici, Filippo Anelli, si può persino parlare di “morte sul lavoro”. La donna, infatti, era medico di famiglia e, nonostante un malessere, non aveva esitato a continuare a prestare servizio, per senso del dovere: aveva, infatti, circa 5mila pazienti. Ma un malore le è stato fatale. Una “inaccettabile morte sul lavoro”. Dure le reazioni che sono arrivate nel corso delle ore, dopo la notizia della scomparsa della dottoressa Carta, avvenuta in Sardegna, precisamente a Dorgali, in provincia di Nuoro. 🔗 Leggi su Dilei.it

