Dottoressa Maddalena Carta morta a Dorgali dopo un malore il dolore della madre | Voleva andarsene

Notizie.virgilio.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il commovente racconto della madre della dottoressa Maddalena Carta, morta a 38 anni a Dorgali: “Ho capito che voleva andarsene”. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

dottoressa maddalena carta morta a dorgali dopo un malore il dolore della madre voleva andarsene

© Notizie.virgilio.it - Dottoressa Maddalena Carta morta a Dorgali dopo un malore, il dolore della madre: "Voleva andarsene"

In questa notizia si parla di: dottoressa - maddalena

Non lascia i pazienti nonostante il malore, dottoressa Maddalena Carta muore a 38 anni: “Ha anteposto gli altri”

Maddalena Carta, la dottoressa morta a 38 anni per non lasciare soli i suoi pazienti: storia di un’eroina

‘Maddalena Carta morta sul lavoro’: il grido del sindacato dopo il dramma della dottoressa di Dorgali

dottoressa maddalena carta mortaI famigliari di Maddalena Carta, la dottoressa di famiglia morta a 38 anni: “Il sovraccarico di lavoro corrode anche una persona forte” - "Tornava a casa a mezzanotte, all'una, alle due". Riporta ilfattoquotidiano.it

dottoressa maddalena carta mortaGiovane dottoressa morta, i colleghi: vittima del lavoro. “Ha trascurato il malessere per assistere i pazienti” - Maddalena Carta, 38 anni, era l’unico medico di base per i 5mila abitanti di Dorgali (Nuoro). Scrive quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Dottoressa Maddalena Carta Morta