Dottorato di ricerca Mediascape tre appuntamenti con le Lectio magistralis di Herzfeld e di Carbone
Torna, con tre appuntamenti, il Dottorato di ricerca Mediascape: ricerca e produzioni artistiche transculturali, coordinato da Rosario Perricone, direttore del Museo delle Marionette che è partner strategico del progetto.Si comincia mercoledì 1° ottobre alle 11 a Palazzo Fernandez (Accademia di.
'Aspettando la notte dei ricercatori', al Campus arriva la 'Giornata del dottorato' con un focus sugli ambiti di ricerca più innovativi
Il Segretariato Permanente dell'Accordo Pelagos ha pubblicato un bando di concorso finalizzato al riconoscimento di un premio per la miglior tesi di laurea magistrale e per la miglior tesi di dottorato di ricerca che abbiano avuto come area di studio il Santuario
SÌ DEL TAR ALLA FREQUENZA CONGIUNTA DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE MEDICA E DEL DOTTORATO DI RICERCA Il TAR del Lazio con sentenza n. 16340 del 18.09.25 ha sancito che è possibile frequentare contemporaneamente un corso di spe
Unimol, Dottorati ricerca, ecco tre nuovi corsi - Il Dottorato di ricerca, il più alto titolo di studio per l'inserimento nella carriera universitaria e in attività professionali di elevato livello, all'Unimol si rafforza e amplia con tre nuovi corsi ...
Università: tre milioni di euro e 49 borse di dottorato di ricerca in Sicilia - Sono 49 le borse di studio regionali per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca finanziate con 3 milioni di risorse del Fondo sociale europeo.