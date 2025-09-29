Dote famiglia casa trasporti e pure i soldi per le barche | come risparmiare con i bonus regionali

La retta calmierata all’asilo nido e in casa di riposo, l’abbonamento del Trasporto pubblico locale per studenti e anziani, il contributo, ormai di vecchia data, alla pompa carburante. Sono tempi di vacche grasse per le entrate tributarie di Palazzo e l’elenco dei bonus pubblici dello “speciale”. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: dote - famiglia

Fondo Dote Famiglia 2025, il Governo stanzia 30 milioni per garantire lo sport ai bambini delle famiglie con ISEE sotto i 15.000 euro. Contributi fino a 300 euro per figlio

Bonus Dote Famiglia 2025: una nuova misura da 300 euro, di cosa si tratta

Dote per la Famiglia: fondo da 30 milioni per lo sport e il benessere dei più giovani

L’ASD HELLAS LATERZA è stata ammessa al Fondo Dote Famiglia 2025 del Dipartimento per lo Sport? Cos’è il Fondo Dote Famiglia 2025? Il Dipartimento per lo Sport ha stanziato 30 milioni di euro per sostenere le famiglie con ISEE inferiore ai € 1 - facebook.com Vai su Facebook

Fondo Dote Famiglia 2025 – Apertura fase per la presentazione delle domande https://ift.tt/uzVKB1Q - X Vai su X

Trasporti in Lombardia: tutte le agevolazioni per i giovani/ La Dote e i programmi “Io Viaggio” - Quali sono le agevolazioni per i trasporti in Lombardia: tutto l'elenco degli sconti che si possono richiedere tra la Dote e i programmi "Io Viaggio" Con l’inoltrarsi dell’estate, molti potrebbero ... ilsussidiario.net scrive

Dote Famiglia, dalla Regione altri 100 euro per ogni minore - La misura Dote Famiglia, il sostegno alle famiglie con figli minorenni, si arricchisce di una nuova quota di 100 euro per ciascun figlio o figlia, che si somma alla base di 500 euro per ogni minorenne ... Da rainews.it