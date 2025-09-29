Dora Romano nei panni della Zia in Cagnàz la nuova serie crime diretta da Alessandro Roia con Guido Caprino
Sono iniziate a Rimini e in provincia le riprese di Cagnàz, la nuova serie crime diretta da Alessandro Roia, che vede protagonista Guido Caprino affiancato da un cast di primo piano. Tra i volti più attesi spicca Dora Romano, attrice di grande talento che interpreterà uno dei personaggi centrali della storia. Nella serie, infatti, Dora Romano veste i panni di Maria Caterina Picciaferro, detta la Zia: un ruolo di spessore che la vede nei panni di una spietata boss della ’Ndrangheta, figura enigmatica e potente destinata a diventare la principale ossessione dell’ispettore Marco Cagnani ( Cagnàz ), interpretato da Caprino. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
